Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En un sorprendente episodio que dejó a la población de Santa Cruz boquiabierta, dos pasajeras a bordo de un micro de transporte público se vieron envueltas en una pelea digna de las películas de acción de Hollywood. El incidente, que ocurrió el pasado viernes 8 de septiembre, se volvió viral en las redes sociales, convirtiendo a las protagonistas en estrellas inesperadas.

El altercado comenzó cuando una mujer mayor, quien afirmaba ser víctima de insultos, decidió tomar la justicia por sus propias manos. En el video capturado por un valiente usuario, se puede observar cómo la primera pasajera se abalanza sobre su contraparte más joven, lanzando puñetazos mientras los demás pasajeros quedan estupefactos.

La situación se caldeó aún más cuando la presunta víctima respondió con valentía diciendo: “Respeto guarda respeto”, desencadenando un acalorado intercambio de palabras. Mientras tanto, los testigos intentaban calmar la situación, instando a la agresora a dejar de molestar a la otra mujer.

La trama dio un giro inesperado cuando un policía subió al micro y cuestionó a la presunta agresora sobre lo ocurrido. Los otros pasajeros se unieron, declarando que la mujer estaba acosando y golpeando a su compañera de viaje. El oficial decidió intervenir y pidió que ambas mujeres se bajaran del vehículo para ser llevadas a la comisaría.

En medio de la confusión, la supuesta víctima sorprendió a todos al decir: “Vamos, no me hago problema”. Una pasajera solidaria se ofreció a acompañarla, pero la agresora, enojada, exclamó: “¿Quién me acompañará a mí si fue ella quien me insultó?”. Ambas mujeres descendieron del micro, dejando a los demás pasajeros atónitos.

El video de esta extraordinaria escaramuza (pelea) se convirtió en viral en las redes sociales, con usuarios compartiendo sus alegres comentarios. “¡Qué espectáculo más bello que viva Santa Cruz!” y “Pagas 2 pesos con show incluido... eso es entretener al pasajero”, son solo algunas de las reacciones que han inundado la red. A pesar de la peculiaridad del incidente, la población demostró su solidaridad al elogiar a la pasajera que ofreció su apoyo en medio del caos.

Cargando...

Sin lugar a dudas, este episodio agregó un toque de emoción a la rutina diaria de los pasajeros de Santa Cruz, recordándonos que, en cualquier momento, incluso en un simple viaje en micro, la vida puede sorprendernos con un espectáculo inolvidable.