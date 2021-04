El nuevo tráiler de "Rápido y Furioso 9" incluye al fallecido actor Paul Walker

Cargando...

Los fanáticos de esta increíble historia quedaron sorprendidos al observar en el minuto 13 del trailer a Brian O’Connor, quien tuvo la participación en la séptima entrega, ya que el actor Paul Walker falleció en el 2013 por un accidente automovilístico fuera de la producción de la saga.

Para el director Justin Lin, la aparición de Brian O’Connor es muy importante, ya que prepara el camino hacia el final de toda la saga. Fast 9, que se estrenaría el 25 de junio, es ‘el comienzo del capítulo final’. Por ello sintió lógico colocar a O’Connor en este universo que inicia su despedida. Mostrar a Paul Walker junto a la familia fue un homenaje al fallecido actor.

Muchos seguidores de 'Rápidos y Furiosos' quedaron asombrados con la octava parte, The Fate of the Furious (2017), en la cual los protagonistas luchaban en un submarino nuclear en medio del paisaje o la séptima entrega, Furious 7 (2015), en que los personajes saltaban en un lujoso automóvil en un elevador de tres pisos en Abu Dabi, la novena edición te impactará aún más.