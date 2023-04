El youtuber e influencer Juandy fue atropellado y debe someterse a una cirugía

La Paz, Bolivia

El boliviano Juan Gonzalo Ruiz Paz Corrales, más conocido como Juandy, es un Youtuber e influencer talentoso que se dedica a publicar contenidos de humor en los medios digitales, es una figura reconocida nacionalmente.

El creador de contenido contó que fue atropellado por un vehículo, publicó su estado de salud a través de historias en su cuenta de Instagram, donde publicó una foto. "Gracias a todos los que se enteraron y me escribieron, estoy bien, ultra magullado y con unas cuantas fracturas, pero bien", señala. En la imagen publicada se lo ve en una cama de hospital.

"¡Perdón que este chascoso! Pero yo no termino como otros facheros, no es mi caso", bromea mientras cuenta lo ocurrido. "Sufrí un accidente en la costanera, acá en La Paz. Un hijo de... me embistió con su auto, estaba en mi moto, obviamente con casco, eso me protegió algo. Pero tuve la mala suerte de que otro auto estaba plantado delante mío sin señalizaciones o luz de parqueo, nada; si ese vehículo no hubiera estado podría haberme librado un poco, pero estaba ahí y terminé volando al otro vehículo", narró Juandy, un tanto molesto.