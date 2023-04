Cargando...

Unas empanadas en forma de dinosaurio han causado revuelo en las últimas horas en redes sociales. Todo empezó cuando el usuario llamado “@Taidlc07” se hizo eco de la publicación de otra cuenta que mostraba la peculiar forma de sus empanadas recién salidas del horno.

“¿Quién para hacer empanasaurios?”, preguntó el tuitero bautizando así a la maravillosa y prehistórica obra culinaria. Además, el tuit fue acompañado por una imagen donde se puede ver una bandeja para horno donde reposan empanadas con la forma de este animal que tanto amán los niños y los grandes también.

Como era de esperarse, el tuit tuvo una gran repercusión y algunos usuarios decidieron replicar la idea de cocinar esta típica comida, con forma de animal.

Fue “Antito”, la joven que más aplausos se llevó por su obra, que mostró junto a una desafiante frase: “Ja, principiantes”. En su foto se puede ver la misma idea, pero mejorada, ya que los “dinosaurios” que se observan están parados y tienen distintas figuras, más elaboradas.

Fueron cientos los comentarios que recibió el tuit. “Lo tuyo es todo Jurassic Park”, comentó un joven. “No puede ser. Siento que mi vida no va a tener sentido hasta que no coma empanadas con forma de Godzilla”, comentó otro hombre. “Que locura de idea”, sentenció otra persona. “Quiero comer una de estas empanadas. ¿Quién me hace una?”, preguntó un chico.