"¡Estuvo con la amiga de su mamá!", una joven reveló cómo su 'ex' la engañó

Cargando...

Una usuaria de la plataforma china TikTok dio a conocer la ‘infidelidad’ de la cual fue víctima, pero el caso se puso ‘de otro nivel’, luego que Sofía Chavarría, compartiera la experiencia desagradable que vivió con su pareja.

En el clip de nueve minutos y once segundos, la joven relató cómo el hombre que ella creía ‘el amor de su vida’, terminó siéndole infiel con la persona menos pensada, porque nunca esperó semejante traición.

Sofía tenía un novio, pero habían terminado, sin embargo, él la volvió a contactar para invitarla a una boda. Ella decidió aceptar para poder darse una nueva oportunidad, porque le aseguró que estaba completamente enamorado de ella.

"Yo estaba muy contenta, todos muy lindos (...) llegamos a la boda, yo conmovida de estar ahí con esa persona, pero el infierno empieza en la fiesta. Ahí medio incómodo (...) él se paró y se fue. Yo me quedé como una hora, no me peló y estaba sentada sola", comentó Sofía.

En medio de la fiesta Sofía se dio cuenta que una mujer, amiga de la mamá de su novio se le quedaba viendo constantemente.

Cargando...

"De repente volteo y los veo bailando a los dos, los vi con mucha química. Cuando él se da cuenta de que los estaba viendo, se acerca a mí y me empieza a decir: 'Ay, mi amor, ¿cómo te la estás pasando? Sabes que eres el amor de mi vida, estoy muy contento...", recordó.

En medio de esto el ‘supuesto enamorado’ le preguntó si estaba dispuesto a hacer un trío con esa señora, porque había sido su amor platónico toda la vida. Sofía se quedó en blanco y empezó a llorar, dejando por entendido que la idea no le gustó para nada.

Cansada por todo lo que había pasado se fue a descansar, despertó junto a su novio, pero no encontraba su celular al no verlo le pidió al ex que se lo pasara, al encender la luz ella descubrió que el ‘amor platónico de su ex’ estaba en misma la cama.

"Estaba en ropa interior, él estaba desnudo y sí, era la amiga de su mamá", contó y reveló que su exnovio intentó pedirle disculpas y que lo perdone, pero ella decidió dejar las cosas en su lugar, por lo cual ahora tiene una nueva pareja asegurando que es un buen hombre y la hace feliz en la actualidad.