¡Infraganti! Policía encontró a su esposa con su compañero siéndole infiel

Colombia

Un caso se volvió viral en redes sociales luego que un agente de Sijín, Colombia, subiera el momento en que atrapó a su esposa siéndole infiel con uno de sus colegas de la policía en su propia casa.

“Llego a mi casa y me encuentro a mi esposa con este compañerito. Qué bonito compañero que tengo de la Sijín, ¿cierto? Gracias ¡Qué bonito compañero tengo! ¡Gracias, gracias!” , se escucha decir al oficial.

Las imágenes donde el indignado hombre devela la infidelidad duran dos minutos y 19 segundos, pero se observa al funcionario de las Seccionales de Investigación Judicial y Criminal (Sijín) de Cumaral, envuelto en un drama personal.

"¿Usted qué espera, paisano? ¿Que yo me vaya para que usted quede con ella? Arranque, mijo, que yo vivo acá". En las imágenes se observa que el supuesto ‘amante’ no se va, es más se cruza de brazos, mientras asegura sentir pena por la situación.

"¿Pena?, pena me da la mujer que yo tenía. Yo como un mar*ca trabajando y mi mujer con usted acá encerrados en la casa. Eso sí me da pena, eso sí me da pena a mí", comentó el oficial molesto.