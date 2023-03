Jeremy Renner reaparece y se rompe al hablar de su accidente: “Elegí sobrevivir”

Cargando...

EE.UU.

Jeremy Renner reapareció ante los medios de comunicación tras el accidente que casi le cuesta la vida. El actor aseguró que estuvo ‘despierto en todo momento’ y que recuerda el dolor, algo que no es para menos puesto que, tenía la mandíbula y varias costillas rotas, además de un pulmón colapsado.

Durante las vísperas de año nuevo, Renner se encontraba disfrutando de las festividades junto a su familia, cuando una máquina quita nieve estuvo a punto de arrollar a su sobrino. Sin pensarlo dos veces, el miembro de los avengers aventó al adolescente, mientras era aplastado por el aparato de siete toneladas.

“¿Qué aspecto tendrá mi cuerpo? ¿Voy a ser solo una columna vertebral y un cerebro, como un experimento científico?”, fueron algunas de las preguntas que invadieron al actor de 52 años mientras se recuperaba en su vivienda.

A pesar de todo el miedo que tanto Jeremy como su familia vivieron, el actor pudo recuperarse y aseguró que volvería a hacerlo. “Elegí sobrevivir. Eso no me va matar, de ninguna manera. He perdido mucha carne y huesos en esta experiencia, pero me he reportado y rellenado de amor y titanio”, expresó.

La entrevista también tuvo un momento bastante emotivo, ya que el actor no pudo evitar las lágrimas cuando la entrevistadora le recuerda un dato del accidente: "He escuchado que, en lenguaje de signos, le dijiste a tu familia: 'Lo siento'".

Asimismo, en este programa especial, que se emitirá entero el próximo seis de abril, aparece su sobrino, coprotagonista de esta historia, ya que fue a él a quien el actor salvó de la máquina quitanieves.

Aún no se sabe si Renner regresará a una cinta de acción en el futuro, sin embargo, se prevé que para el próximo mes de abril presente su serie 'Rennervations', donde se lo verá colaborando con expertos constructores para rediseñar camiones gubernamentales y convertirlos en espacios donde niños de todo el mundo pueden divertirse.