JLO reveló que ella y su esposo sufren 'estrés postraumático' por culpa de los medios

Cargando...

Estados Unidos

En una reciente entrevista con una revista estadounidense, la cantante y actriz Jennifer López reveló que ella y su esposo, el actor Ben Affleck, sufren de estrés postraumático a raíz del escrutinio mediático que recibieron durante su primera etapa como pareja en los años 2000.

López, quien se encuentra promocionando su nuevo álbum y la película del mismo nombre, "This Is Me ... Now", que documenta su última historia de amor con Affleck y su matrimonio en 2022, afirmó que ambos han tenido que lidiar con las secuelas de esa experiencia.

"Ambos tenemos estrés postraumático", dijo López. "Fue una época muy complicada para nosotros. Todo el mundo tenía una opinión sobre nuestra relación, y era muy difícil lidiar con eso".

La cantante explicó que el escrutinio mediático llegó a ser tan intenso que llegó a afectar su salud mental. "Me sentía abrumada y estresada", dijo. "No podía hacer nada sin que alguien estuviera observándome".

Cargando...

López dijo que ella y Affleck han aprendido a manejar esta situación con el tiempo. "Ahora somos mayores y más sabios", dijo. "Sabemos lo que es importante en la vida, y no nos dejamos llevar por las opiniones de los demás".

La decisión de documentar su relación en una película no fue fácil para López, pues reveló que no todos en su entorno apoyaban la idea. "Algunos de mis amigos me dijeron que era una mala idea", dijo. "Pero yo sabía que tenía que contar mi historia".

La relación de López y Affleck es icónica, habiendo resistido el paso del tiempo desde su inicio temprano en la década de 2000, pasando por una ruptura después de la cancelación de su boda en 2003, hasta su sorprendente reconciliación en 2021 que culminó en un vertiginoso romance y matrimonio el año siguiente.