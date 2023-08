Luis Miguel detuvo su concierto, para darle un 'beso' a una famosa conductora

Cargando...

Argentina

En el arranque de su nueva gira Luis Miguel sigue dando de qué hablar y causó revuelo entre sus fans. En su última presentación dejó a más de uno con la boca abierta por una acción inesperada para su público.

Cuando 'El Sol' estaba por cerrar la semana de sus últimas presentaciones en Argentina, tuvo un gran gesto con una invitada de lujo, para quien se tomó unos segundos y sorprendió a todos con un inesperado beso.

Y es que casi al final de la noche, el artista de 53 años bajó exclusivamente a saludar a una icónica presentadora de televisión. Fue la actriz y conductora argentina Mirtha Legrand, la que recibió un tierno beso.

Legrand es una reconocida fanática que iba acompañada de sus nietas y las reacciones durante el épico momento no se hicieron esperar.

“Lo vi igual que siempre, espléndido, joven, más flaco y muy bien de figura", expresó la diva de forma contundente, luego de la polémica generada a raíz del extraordinario cambio físico y el supuesto doble del cantante mexicano, callando así las críticas.

"Yo ya me estaba yendo porque me dijeron que me convenía irme un rato antes y me dijeron que vuelva, que (Luis Miguel) bajó del escenario. Me dio una rosa blanca y tres besos. Amoroso. Le dije sos un genio, porque tiene una voz…”, contó a los medios.

Todo ocurrió durante su visita al primer país de su intensa gira de 66 conciertos que componen el tour 2023, para seguir por Chile el próximo 21 de agosto.

¿Quién es Mirtha Legrand?

Rosa María Juana Martínez Suárez, mejor conocida como Mirtha Legrand es una actriz y conductora de televisión argentina.

La celebridad de 96 años, es también conocida como “La Chiqui”, su debut en el cine fue a los 14 años, y destacó en películas como ‘Los martes, orquídeas’ (1941), ‘La pequeña señora de Pérez’ (1946), y ‘Esposa último modelo’ (1950), entre muchas otras.

En la actualidad, sigue trabajando y es considerada como la estrella más importante en la industria del entretenimiento.