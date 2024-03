María Galindo asegura que jamás bailará canciones de los Kjarkas, ni Chila Jatun

La Paz

Polémicas declaraciones de activista boliviana, María Galindo, sobre artistas y agrupaciones folclóricas.

El usuario Jhoe Romero, mediante su cuanta de Tik Tok, se animó a realizarle una pregunta a Galindo, acerca de su percepción del folklor boliviano. En respuesta, la radical activista, aplaudió a algunos artistas, sin embargo, calificó de sexista, machista y racista a grupos como "Los Kjarkas" y sus hijos, "Chila Jattun".

"Ese es un mundo gigante. Hay un montón de folklor boliviano que es una basura. Sexista, machista, hasta racista. Por ejemplo, Chila Jatun, ni a bala, yo no voy a nailar Chila Jatun, jamás.....Pero si me dices Kjarkas, me emputo" respondió Galindo.