En un mundo digitalizado donde los contenidos virales pueden ser variados y sorprendentes, una historia de generosidad y empatía conquistó los corazones de miles de usuarios en las redes sociales. Cristofer, un niño que se convirtió en un héroe para los perritos callejeros al realizar una noble labor: alimentar y proteger a aquellos que se encuentran abandonados en las calles.

A través de su cuenta de TikTok, Cristofer compartió videos conmovedores donde se le ve entregando agua, huesitos con charque y croquetas a los indefensos animalitos. Su motivación surgió al presenciar a numerosos perros abandonados, sufriendo y desamparados en las calles. Con valentía y determinación, decidió actuar sin que su mamá se diera cuenta, comenzando así su labor solidaria.

En una emotiva entrevista en el programa “QUE NO ME PIERDA” de la RED UNO, Cristofer relató cómo inició su labor altruista y el apoyo que recibió de su tío. “Me motivó ver a muchos perritos de la calle botados y sufriendo, así que decidí escabullirme un ratito sin que se diera cuenta mi mamá para llevarles comida. Después le pedí ayuda a mi tío, y él me apoyó. Quiero que la gente entienda que no deben pegarles ni maltratarlos”, expresó el pequeño héroe.