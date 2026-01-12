Un video se volvió viral en redes sociales por un momento muy divertido. Una mujer confundió un frasco de mayonesa con un anillo de compromiso durante una cena con su pareja.

FOTO: RRSS

Según las imágenes, la pareja había pedido comida rápida. El novio estaba comiendo su hamburguesa, mientras la joven esperaba su cena. Cuando llegó su pedido pensó que dentro de la caja de mayonesa, estaba el anillo que tanto esperaba.

Pero su ilusión duró pocos segundos, porque al abrir la caja solo había mayonesa. La expresión de decepción de la mujer fue evidente, mientras su novio seguía comiendo sin darse cuenta de lo que había pasado.

El momento se volvió viral rápidamente y los usuarios no tardaron en reaccionar. Entre los comentarios se podía leer: “Y el otro no se dio ni cuenta jajaja”, “Al menos sabes que dirá que sí”, y “El gran culpable es el restaurante, no el chico”.

Aunque fue un malentendido, la escena mostró que a veces las cosas no salen como uno espera, pero pueden convertirse en momentos memorables y compartidos en redes.



