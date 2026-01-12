TEMAS DE HOY:
¡No era un anillo! Mujer esperaba que su novio le entregue el anillo de compromiso, pero solo era mayonesa

Durante una cena en un restaurante de comida rápida, una joven confundió su pedido con una propuesta de matrimonio. 

Yandy Yennifer Fernández Mamani

12/01/2026 16:23

FOTO: EFE

Un video se volvió viral en redes sociales por un momento muy divertido. Una mujer confundió un frasco de mayonesa con un anillo de compromiso durante una cena con su pareja.

FOTO: RRSS

Según las imágenes, la pareja había pedido comida rápida. El novio estaba comiendo su hamburguesa, mientras la joven esperaba su cena. Cuando llegó su pedido pensó que dentro de la caja de mayonesa, estaba el anillo que tanto esperaba.

Pero su ilusión duró pocos segundos, porque al abrir la caja solo había mayonesa. La expresión de decepción de la mujer fue evidente, mientras su novio seguía comiendo sin darse cuenta de lo que había pasado.

El momento se volvió viral rápidamente y los usuarios no tardaron en reaccionar. Entre los comentarios se podía leer: “Y el otro no se dio ni cuenta jajaja”, “Al menos sabes que dirá que sí”, y “El gran culpable es el restaurante, no el chico”.

Aunque fue un malentendido, la escena mostró que a veces las cosas no salen como uno espera, pero pueden convertirse en momentos memorables y compartidos en redes.
 

 

