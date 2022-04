¿No te ha dado Covid-19? Podría ser porque ’no tienes amigos’, según médico coreano

Cargando...

Corea del Sur

Aunque las razones por las que quizá has tenido la suerte de no contagiarte de Covid-19 a estas alturas de la pandemia pueden ser muy variadas, un médico surcoreano ha sugerido que quizá se deba a que no tienes amigos.

El pasado 16 de marzo el vicepresidente de la Asociación de Vacunas de Corea del Sur, Ma Sang-hyuk publicó en su cuenta de Facebook que aquellas personas que no han tenido coronavirus es debido a que no tienen amigos.

Ante el alboroto por su publicación Sang-hyuk eliminó su publicación y posteriormente explicó al sitio de noticias coreano New Daily que su comentario era solo “metafórico” y que había sido malinterpretado, supuestamente.

Los internautas reaccionaron ante la explicación del médico: “Creo que Ma Sang-Hyuk ya no tendrá tantos amigos después de esto”. “Ahora resulta que por cuidarme de contagiarme de Covid-19 es por no tener amigos, yo pensé que era por responsabilidad”.

En el pasado el médico también ha abogado para que el gobierno se centre en los tratamientos para combatir la enfermedad, en lugar de fortalecer las medidas de distanciamiento. “Es lamentable para quienes se están muriendo de COVID-19, pero también debemos pensar en las personas que no pueden ir al hospital, aunque estén enfermas y sufran de miedo y dolor en casa”, explicó.

Al igual que galeno coreano, el pasado 6 de febrero la especialista mexicana en enfermedades infecciosas Brenda Crabtree señaló que, si no tenías amigos infectados en este momento, era porque en realidad no tienes amigos, escribió en Twitter.