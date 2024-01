Cargando...

Guanajuato, México

La influencer trans mexicana Paola Suárez informó que está a punto de perder un ojo, además de tener dos costillas rotas, esto después de haber sido golpeada por su novio Jesús.

“No entiendo porque fue todo esto si sabes que te quiero mucho nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo”, escribió. Dijo que su pareja la agredió cuando estaba en el suelo, acción que lamentó y señaló “nunca pensé que llegaras a esto”. La agresión habría sucedido poco después de que el novio de Paola le pidiera matrimonio.

Paola saltó a la fama junto a Wendy Guevara, por un video que se volvió viral, donde ambas, pertenecientes a la comunidad LGBT, habían quedado solas en una zona despoblada durante una cita, y decidieron registrar el momento, de donde salió su famosa frase: " Estamos perdidas".

Prometido de Paola Suárez se disculpa tras presuntas agresiones

Paola Suárez, conocida como ‘La Perdida’ conmovió a los usuarios de la red, al confirmar por medio de un video, que fue violentada por su pareja horas después de pedirle matrimonio.

Después de que Wendy Guevara se pronunciara contra Jesús, pareja de su amiga por dicha situación, fue que el joven negó causarle daño a su pareja, y ahora reapareció para disculparse.

"Lamento sinceramente mis acciones y el dolor que te causaron. Perdóname por no haber actuado de manera adecuada. Me equivoqué y quiero disculparme contigo, Asumo la responsabilidad de mis acciones y estoy dispuesto a hacer lo necesario para enmendarlo”, inició su mensaje José de Jesús Castro Carmona.

Junto al video en el que se muestran distintas fotos de la ahora expareja, el joven puntualizó: “Pido disculpas por cualquier daño que haya causado. Mi objetivo es aprender de esta experiencia y mejorar como persona, lamento profundamente por mi comportamiento pasado”.

Finalmente, José de Jesús admitió su error y señaló: “Reconozco que estuve equivocado y estoy comprometido trabajar en mí mismo y asegurarme de no repetir errores similares en el futuro. Aprecio la oportunidad de aprender y crecer a partir de esta experiencia”.

Desde la cama de un hospital, convaleciente, Paola Suárez tomó fuerza para contar a sus seguidores el infierno que vivió tras ser golpeada por José de Jesús Castro, su ahora expareja.

La guanajuatense compartió con sus fans el horror que vivió tras los golpes, que sin césar le propinó el chico, quien horas antes le pidió matrimonio en un bar de micheladas de la colonia San Isidro.

Me duele mucho la cabeza, traigo muchas bolas porque me daba trompones en la cabeza y yo me tapaba. Con un vaso me pegó en la cara, pero no se estrellaba el vaso, me pegaba -hasta estrellarlo- lo único que les quiero comentar es que ya vinieron los del Ministerio Público al hospital, ya puse mi demanda y bueno, a ver qué pasa primeramente Dios”.

Es que la influencer trans aseguró a través de su Instagram que José de Jesús Castro Gómez la golpeó tan gravemente que se rompió el tabique de la nariz, se quebró dos costillas y estuvo a punto de perder el ojo.

Por su parte, Wendy Guevara, la incondicional amiga de Paolita, también contó detalles de lo que pasó entre Paolita y José de Jesús y mediante una transmisión en vivo, aseguró que le quiso robar dinero, por lo que Paolita se tuvo que aventar del balcón para intentar detenerlo.

Toda esta información la negó el agresor de Paolita en una entrevista, además aseguró que no está prófugo como dicen en las redes sociales y en cambio acudió a la Fiscalía de Guanajuato a denunciar a Paolita.