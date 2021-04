Peleador de MMA pierde un dedo tras una patada de su rival

EEUU

Las artes marciales mixtas son un deporte de contacto, donde inevitablemente hay lesiones debido a la violencia con la que se practican. En el evento de Cage Fury Fighting Championships en la 2300 Arena en Filadelfia, se vivió una escalofriante y terrorífica lesión que sobrepasó lo imaginado por cualquier aficionado.

En la pelea entre Khetag Pliev y Devin Goodale, el primero perdió su dedo después de una patada en la mano por parte de su rival, en una acción que generó desconcierto a los comentaristas, aficionados e incluso los propios peleadores.

A pesar de perder uno de sus dedos, Pliev siguió peleando; sin embargo, el oficial detuvo el encuentro y le dio la victoria a Goodale por "dedo arrancado". Una de las cosas que llegó a preocupar a todos los presentes es que el dedo no aparecía en el octágono, hasta que posteriormente, el presidente de la CFFC -Rob Haydak- aseguró que se encontraba dentro del guante del propio peleador.

Goodale, quien llegó a un récord profesional de 4-0, sigue incrédulo sobre lo que pasó, pues el amputarle un dedo a su rival es algo inexplicable.

Me golpeó algo grande. No recuerdo qué pasó para ser honesto. Tendré que mirar la pelea de nuevo en mi casa porque no logro darme cuenta en qué momento sucedió", aseguró.