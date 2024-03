¿Qué pasó? Amante se encuentra con la esposa de su novio en el hospital donde estaba internado

Mundo

El insólito hecho fue viralizado en redes sociales, cuando una mujer que cuidaba a su esposo en el hospital, recibió la visita de la amante del hombre, quien también quería conocer la salud de su amado para poder acompañarlo.

Ante este hecho, la esposa empezó a grabar un video, donde cuenta lo que estaba pasando, muestra a su esposo y también a la amante, quien incluso saluda en el video.

Ella contó que fueron varios los días que permanecía en el hospital durmiendo y velando por la salud de su esposo, y reaccionó molesta cuando personal médico le habría pedido que deje la sala para que la nueva visita pueda estar en el lugar.

"Estoy cuidando a mi esposo, me vengo aquí a desvelar, a estar a una silla donde no se duerme, lo traje a emergencia y quieren que me vaya porque quiere que la amante se quede", añade la mujer en su relato.