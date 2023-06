Shakira revela cómo fue el momento en que se enteró de la infidelidad de Piqué con Clara Chía

Cargando...

Mundo

A más de un año de que se conociera la infidelidad del ex futbolista Gerard Piqué hacia la cantante Shakira, ella se sinceró sobre cómo fue sobrellevar la separación de su pareja y todos los problemas que esto le trajo.

En una entrevista con la revista People, la colombiana dio a conocer que su máximo soporte fueron sus padres William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll Torrado,a quien llamó su cómplice. Se apoyó en ellos durante el escándalo que vivió tras enterarse, por la prensa, que el padre de sus hijos salía con una joven mucho menor que él.

¿Cómo se enteró de Piqué y Clara Chía?

La artista reveló que debió lidiar con la separación del hombre que amaba y, al mismo tiempo, con el delicado estado de salud que su papá enfrentó cuando sufrió graves lesiones a causa de un accidente, por lo que debió tomar fuerzas de todas partes para mantenerse de pie.

"Él (su padre) fue a Barcelona a consolarme después de que me consumiera la tristeza por mi separación. Mientras estaba en la primera comunión de Milan, mi padre resultó gravemente herido en un accidente. Todo sucedió a la vez. Mi casa se estaba desmoronando. Me estaba enterando a través de la prensa que me habían traicionado mientras mi papá estaba en la UCI", dijo en la entrevista.

Shakira contó que incluso llegó a pensar que no lograría salir de dicha tragedia emocional, pues creía que su padre estaba a punto de dejarla en el momento más complicado de su vida, publica el portal Milenio.com.

"Pensaba que no iba a sobrevivir a las dificultades. El hombre que más he amado en mi vida, mi padre, me estaba dejando cuando más lo necesitaba. Pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado".

La colombiana destacó que su padre era su mayor ejemplo de resiliencia con la vida y verlo junto a su madre le daba esperanza de que sus hijos vieran el ejemplo del verdadero amor y total entrega en el matrimonio de sus abuelos.

"Es un hombre maravilloso y entrañable, que nos sorprende siempre con su fortaleza. Es el mayor ejemplo de resiliencia y mi mamá lo ha acompañado día y noche. Han sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir, pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir".

El duelo por separación

Shakira compartió que durante estos meses ya pasó por diversas emociones que se han mezclado a lo largo del tiempo y, con paciencia, ha logrado separar para reflejarlas a través de la música, esto con el objetivo de entenderse.

"He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, la pena, la esperanza, el engaño, la esperanza de nuevo, la emoción. Tantas emociones y sentimientos que a veces parecen mezclados, que no parecían poder coexistir dentro de mí, que he podido desenredarme solo a través de mis canciones, entenderme mejor. No para explicarme ni justificarme, sólo para comprenderme y tolerarme".

Aseguró que sus canciones eran el compilado de lo que ha vivido y todas las etapas que ha pasado a nivel mental, físico y hasta espiritual, por lo que se ha refugiado en la música para sanarse en todo aspecto y permitirse rescatarse.

"Es una narrativa que se ha desarrollado junto con los eventos de mi vida, las diferentes etapas por las que he pasado espiritual, mental e incluso físicamente. La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles".

Finalmente la colombiana dio a conocer que poco a poco va reconstruyendo su vida, "el nido" como ella lo llama, pues intenta trabajar y poder brindarles a sus hijos un espacio de seguridad y estabilidad.

"Mi tiempo libre que es poco, he tenido que dedicar este año a luchar por sacar a flote a mis hijos, mis padres, mi nueva vida fuera de España. Proveer un nuevo hogar para mis hijos. Intento trabajar o hacer algo divertido cuando los niños están en el cole o cuando están con el papá, el resto del tiempo estoy con ellos y para ellos, y trabajando en ofrecerles una estructura que les de estabilidad. Poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido".