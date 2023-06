Cargando...

Tom Cruise al parecer no se da por vencido para conquistar a Shakira, eso lo dejó ver en sus recientes declaraciones ante la prensa. Un medio alemán había revelado que Cruise estaba devastado tras el supuesto rechazo de Shakira hacia la estrella de “Misión Imposible”.

“Él está extremadamente interesado en buscarla. Hay química”, y agregó que Tom podría tener una ventaja por ser “un tipo atractivo y talentoso”, además, afirmó que estaba tan cautivado por la sudamericana, e incluso ya hasta flores le había enviado.

Pero de parte de Shakira la percepción sería algo distinta, pues ella no se habría sentido cómoda con lo que vivió a lado de Tom, y justo por eso habría hablado con él para pedirle que parara con su cortejo.

A pesar de la negativa, el galán de la pantalla grande aparentemente sigue interesado en la sudamericana, pues recientemente ofreció una entrevista en la que habló de ella.

Fue durante un encuentro con la prensa, donde los reporteros le preguntaron sobre cómo era su relación con Shakira, y aunque trató de evitar el tema, no paró de halagar a la cantante.

“Ella es tan talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo. Ella es una gran persona, una buena persona”, indicó Tom Cruise, en una breve conversación en donde una reportera también le hizo un comentario en referencia al famoso tema “Las caderas no mienten”, por lo que el protagonista de “Top Gun” respondió con una gran sonrisa y en tono burlón: “No, no mienten. No lo hacen”.

A pesar de que Tom Cruise quería conquistar a Shakira, esta lo rechazó, pues aparentemente decidió comenzar a salir con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton.