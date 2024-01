"Un hombre sin dinero no debería tener novia", dijo una tiktoker y causó polémica

Mundo

“Un hombre sin dinero no debería tener novia”, esta fue la afirmación que desató polémica en redes sociales, la afirmación fue realizada por la usuaria @saritafayadcoach, quien subió un video a la plataforma de Tik Tok.

La creadora de contenido, Sarita Faya Coach, se lanzó en contra de todos los hombres que buscan tener pareja, pero que no se encuentran económicamente estables. La usuaria suele publicar videos en donde “profundiza en la psicología masculina y femenina” para dar consejos a sus seguidores sobre cómo tener una relación estable con su pareja.

"¿Un hombre que todavía no está económicamente estable debería tener novia? para mí la respuesta es no, y no lo digo porque sienta que esas personas no sirven para una relación, las relaciones van más allá de los bienes materiales, sino porque siento que es importante que las personas trabajen primero en sí mismos”, señalaba la creadora de contenido.