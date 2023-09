Cargando...

El dirigente de la U de Vinto, Óscar Marcelo Peña Montero, denunció ante el Tribunal de Justicia Deportiva (TDD), que el actual presidente de Vaca Diez, Roger Franco, intentó sobornarlo para beneficiarse de las apuestas, pidiéndole invertir $us 15 mil para ganar $us 150 mil, esto luego de solicitarle una reunión en agosto de 2023, antes del duelo de aquella fecha en Cobija.

De acuerdo a la versión en la denuncia presentada por Óscar Peña ante el Tribunal de Justicia Deportiva, en la reunión que sostuvo con Roger Franco el pasado 11 de agosto, fue consultado sobre como hacían para solventar el club y que hacían con el dinero que les ingresaba por derecho de televisación de la FBF. En síntesis fue interrogado por la situación económica del club.

Según Peña, el diálogo con su homólogo hasta ese momento parecía ameno, hasta que antes de concluir la reunión, Franco le preguntó si conocía el tema de las apuestas, y Peña dijo que sí, pero le sugirió que no se meta en el asunto, pero Franco ahondo en el asunto y le explicó en que consistía, donde le pidió amañar el partido que estaba próximo a disputarse contra ellos, solo tenían que anotar 4 goles e invertir $us 15 mil para sacar $us 150 mil.

De acuerdo a lo dicho por Óscar Peña, en la denuncia, tras la propuesta de Roger Franco, la rechazó enfáticamente y desde ese momento perdió por completo contacto con él. El duelo que disputaron en la fecha señalada ambos clubes y que fue observado para amañarlo, terminó igualado sin goles.

Esta es la segunda denuncia que recibe Vaca Diez, en su contra ante las instancias legales, sobre amaños de partidos en el fútbol boliviano.