Always Ready da pelea por el título, goleó sin piedad a Royal Pari

Always Ready superó a Royal Pari por 3-0, con doblete de Dorny Romero, manteniéndose en pie de guerra por la obtención del título, a falta de tres jornadas, y mostrando su contundencia en el estadio Municipal de El Alto, en el partido correspondiente a la trigésima primera fecha del Campeonato.



Los millonarios cumplieron con su misión la tarde de este jueves, quedando a siete puntos del puntero, The Strongest, todavía siendo alcanzable y con el siguiente duelo contra este rival en La Paz, que mantiene la ilusión en el lado de Always Ready.



De nuevo la figura del encuentro fue Romero, consolidándose como el goleador del equipo y subiendo en la tabla de los hombres más efectivos en el torneo. El dominicano abrió la cuenta con una definición de cabeza a los 14 minutos, tras recibir un centro de Diego Medina.



La segunda conquista fue convertida por Moisés Paniagua, quien a los 49´ puso a la banda roja con un 2-0. Paniagua dejó a un lado al arquero Diego Méndez, cuya salida desesperada como última medida dejó el arco desprotegido y el jugador de Always Ready tuvo el arco servido para ampliar la diferencia.



Romero abrió el triunfo y cerró esta goleada. A los 61´, el atacante recibió una habilitación larga de José Martínez, ingresó al área y resolvió con un zurdazo potente. El partido quedó resuelto, era poco lo que podía hacer Royal Pari para cambiar el rumbo.



El elenco cruceño tuvo contadas oportunidades para convertir, limitándose a disparos y centros. Un tiro libre de Celin Padilla fue desviado con los dedos por el arquero Jimmy Roca antes de que el dueño de casa abriera la cuenta.



Al final, Always Ready festejó poco, porque se enteró que, en Cobija, The Strongest logró un empate en tiempo de adición. Ahora, todo está en manos del plantel millonario el fin de semana.