¿Amparo constitucional deja sin presidente a The Strongest?

Cargando...

La Paz.

La crisis se agrava en el cuadro aurinegro, una falta de pago cuando Héctor Montes era socio de The Strongest, hizo que un amparo constitucional impulsado por Freddy Téllez, anterior directivo, ahora falle en su contra y lo saque de la silla presidencial, al menos eso indica el documento.

La Sala Constitucional Primera de La Paz falló a favor del exdirectivo del cuadro atigrado Freddy Téllez, el mismo que en su intento de anular las elecciones en la mencionada institución el pasado 2022 hizo que el recurso presentado le valiera a su favor.

Lo más fuerte es que el documento redacta que ahora quien debe hacerse cargo de la dirigencia atigrada es el anterior presidente, es decir, Ronald Crespo; sin embargo, de manera extraoficial se conoció que el amparo será apelado por la parte afectada.

Del otro lado, también se conoce que en su momento la Federación Boliviana de Fútbol avaló las elecciones del cual salió elegido presidente Héctor Montes. La FIFA en su reglamento dice que la justicia de un país no puede involucrarse en las decisiones de una asociación, es decir, que las elecciones en The Strongest no deberían ser afectadas.

Cargando...

Hasta el momento el dirigente atigrado no se pronunció, y se espera que se manifieste en las próximas horas.