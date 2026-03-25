Antonela revela revela un espectacular museo que tiene con Messi en Miami

Lejos de los focos habituales, Antonela Roccuzzo compartió aspectos poco conocidos de su día a día y de su historia personal en una reciente entrevista. Instalados en Miami, la familia ha construido rutinas propias que reflejan tanto sus intereses como sus valores.

En el ámbito familiar, contó que junto a sus hijos han desarrollado una actividad que se volvió especial con el tiempo: armar figuras con bloques y conservarlas como recuerdo. Ese espacio dentro del hogar reúne varias creaciones, entre ellas una de gran tamaño inspirada en el mundo de Harry Potter, que destaca por su nivel de detalle.

A nivel personal, Roccuzzo explicó que atraviesa una etapa distinta, en la que prioriza lo verdaderamente importante. El crecimiento de sus hijos también le permitió recuperar momentos propios y reorganizar su tiempo, algo que considera clave en esta nueva etapa.

También hizo referencia al proceso de adaptación que vivió cuando dejó Argentina para acompañar la carrera de Lionel Messi en Europa. Si bien ese cambio implicó un aprendizaje, reconoció que la distancia con sus seres queridos sigue siendo un aspecto difícil de sobrellevar, especialmente en situaciones cotidianas donde extraña la cercanía.

Pese a los constantes cambios de residencia, aseguró que mantiene vivas sus raíces. Las costumbres argentinas siguen presentes en su hogar, formando parte de la identidad familiar sin importar el país en el que se encuentren.

En su reflexión, destacó además el impacto que tuvo la maternidad en su vida, señalando que desde entonces sus prioridades cambiaron por completo. A esto suma hábitos como el ejercicio físico, que forma parte de su rutina, y su afinidad actual por la música, con artistas que acompañan el ambiente familiar.

Por último, mencionó su interés por conocer más destinos. Entre ellos, México aparece como uno de los lugares que le gustaría visitar, dejando abierta la posibilidad de concretarlo en algún momento cercano.

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