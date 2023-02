Países Bajos

Hay amigos que se dicen uno a otros que su amistad durará más allá de la muerte. Eso fue lo que sucedió entre los futbolistas ghaneses Mohammed Kudus, que juega en el Ajax de Ámsterdam y Christian Atsu, quien fue encontrado sin vida bajo los escombros del catastrófico terremoto que afectó a Turquía y Siria el pasado lunes 6 de febrero.

En el partido entre Ajax y Sparta Rotterdam, que se jugó el fin de semana y era válido por la fecha 22 de la Liga de los Países Bajos, Kudus anotó un gol de tiro libre y se lo dedicó a la memoria de Atsu, su amigo.

Después de que el balón entró al arco defendido por el portero del Sparta, el futbolista del Ajax salió corriendo hacia uno de los costados del estadio Ámsterdam Arena, se levantó la camiseta de su equipo y mostró ante las cámaras una remera blanca que decía en el pecho “R.I.P Atsu”.

La escena no solo emocionó a los aficionados que estaban en las tribunas, sino que también conmovió al árbitro Pol van Boekel, que en un gesto de humanidad rompió las reglas del fútbol y no le sacó tarjeta amarilla a Kudus, como manda la norma cuando un futbolista se quita la camiseta para celebrar un gol.

El árbitro se acercó a Mohammed Kudus y le dijo que no lo amonestaría porque, según palabras del jugador del Ajax, entendió que “son cosas más grandes que el futbol” y era una bella forma de honrar su memoria.

“Sabemos que hay reglas en el futbol, pero esto iba más allá, se trata de la vida de una persona. El árbitro me dijo que no estaba permitido un festejo así sin tarjeta, pero me dijo que lo dejaba pasar porque entendía la magnitud y significado de la celebración. Tengo un gran respeto por el árbitro por entender el mensaje y la pena que sentimos”, declaró Kudus a ESPN.