TEMAS DE HOY:
Infanticidio de Yuvinca Joyero desaparecido en Cochabamba ataque a niña

30ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Batacazo! El París FC eliminó al PSG de la Copa de Francia

El equipo de Luis Enrique Martínez, ineficaz en ataque, sucumbió en el Parque de los Príncipes en el derbi de la capital ante un París serio en sus aspiraciones.

EFE

13/01/2026 11:14

Francia.

Escuchar esta nota

Un gol de Nanitamo Ikoné en el minuto 74 sirvió este lunes al París FC para eliminar de la Copa de Francia, en la fase de dieciseisavos de final, al París Saint-Germain, que se quedó sin opciones de lograr su tercer título consecutivo.

El equipo de Luis Enrique Martínez, ineficaz en ataque, sucumbió en el Parque de los Príncipes en el derbi de la capital ante un París FC serio que se llevó el partido merced a una jugada basada en la presión en el medio del campo, donde Kebbal robó el balón, se lo cedió a Camara y éste a Ikoné, que, dentro del área, controló con la pierna izquierda para disparar cruzado con la derecha al fondo de las mallas sin que el meta Chevalier pidiera hacer nada para evitarlo.

El equipo de Luis Enrique dominó el encuentro, pero sus jugadores se topaban una y otra vez con el portero Obed Nkambadio, uno de los mejores del París FC.

A pesar de la entrada al campo de Nuno Mendes, Ousmane Dembélé y Désiré Doué cumplida la hora de juego, el campeón de Francia nunca encontró el camino del gol y cayó en una contra perfectamente ejecutada y rematada por Ikoné, exjugador del PSG.

El equipo de Stéphane Gilli aguantó en el último cuarto de hora y vio cómo la suerte le sonreía cuando Warren Zaïre-Emery estrelló un balón en el larguero en el 87. EFE
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD