Bolivia, la tierra de oportunidades para futbolistas de República Dominicana

Cargando...

Bolivia.

Como nunca antes se había visto, esta temporada habrá diez dominicanos inscritos en la División Profesional, de los cuales ocho harán su debut en el fútbol boliviano, que se ha convertido en un mercado de interés para estos deportistas en la búsqueda de mejores días para su carrera, siguiendo los pasos que dejaron: Dorny Romero (Always Ready), César García (Oriente Petrolero) y Edarlyn Reyes.



Royal Pari, Oriente Petrolero, Guabirá y Real Santa Cruz han abierto sus puertas a jugadores de República Dominicana para reforzar sus equipos en esta temporada, tomando como referencia el desempeño de Romero –goleador 2023 con 25 goles en el Campeonato.



El elenco inmobiliario presentó este lunes a sus refuerzos, destacando los dominicanos: Diefri Mensú Sandy (19 años) como mediocampista ofensivo, Daniel Flores (23) como volante y Víctor Morales (22) como extremo izquierdo.



Guabirá pidió dos: el mediocampista Ronaldo Vásquez (24) y el delantero Erik Paniagua Parra (24); Real Santa Cruz encargó: al mediocampista Jean Carlos López (30) y al delantero Yohan Parra (23). Oriente Petrolero no se quiso quedar atrás, fichó al atacante Carlos Ventura (26).



Estos nombres son desconocidos, de momento, pero llegan con recomendación de sus coterráneos y cercanos de que pueden hacer la diferencia, por el hambre de gloria con el cual llegan. Encima de esto, un dirigente de estos cuatro clubes reveló que las cifras de estos fichajes resultan accesibles en comparación a los bolivianos o de jugadores de países vecinos.



Cinco de estos dominicanos han sido compañeros en el Cibao FC, los demás vienen de actuar en Atlético Vega, Jarabacoa y Pantoja de República Dominicana. Desde la creación de la Liga Dominicana de Fútbol (etapa del profesionalismo) en 2015 –formada por diez planteles–, Cibao FC ha tomado la delantera siendo cinco veces campeón, el año pasado celebró su reciente conquista.



Cibao FC juega de local en el estadio del mismo nombre, que tiene una capacidad para 10 mil espectadores. Tiene su sede en Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad más poblada de República Dominicana, que tiene, aproximadamente, 10 millones de habitantes.



EL FENÓMENO EDARLYN

Reyes (26) llegó a Santa Cruz como el primer dominicano en el fútbol boliviano en 2021, llamando la atención no sólo por su nacionalidad, sino por su velocidad, acompañada por su contundencia al servicio de Real Santa Cruz.



Al año siguiente, su vida cambió con su transferencia al Emirates Club de Emiratos Árabes Unidos hasta volver a Bolivia, ahora como jugador de Always Ready. Con los millonarios, Reyes fue el primer dominicano en anotar un gol en la Copa Libertadores de América.



En 2023, hizo estragos con Dorny Romero, de 25 años, (exReal Santa Cruz), siendo una dupla temida en Always Ready. A mitad de año, fue transferido a Al-Ittihad (Arabia Saudita), fútbol que paga bastante bien. Mientras, su compañero continúa con contrato, igual que García (30), con pasado en Real Santa Cruz.



LEGIONARIOS

Como dato curioso, con sólo estos diez jugadores fuera de su país, República Dominicana –país con poca historia futbolera, sin presencia en una Copa Mundial– tiene más “legionarios” jugando en torneos de Primera División que bolivianos en el extranjero a este nivel.



Danny Bejarano (Nea Salamina Famagusta, Chipre), Edwin Saavedra (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica), Boris Céspedes (Yverdon Sport, Suiza), Moisés Villarroel (Águilas Doradas, Colombia), Henry Vaca (Maccabi Bnei Reineh, Israel) y Roberto Carlos Fernández (FC Baltika, Rusia) son los embajadores bolivianos. Marcelo Martins quedó sin club.

Fuente: APG.