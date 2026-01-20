Bolivia Vs México: día y hora en que iniciará la venta de entradas

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó, en conferencia de prensa, la fecha y el horario para la compra de los boletos que permitirán el ingreso al amistoso entre Bolivia y México, programado para este domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

La venta de entradas arrancará este miércoles desde las 20:00 y será únicamente vía online.

Con esta confirmación, los hinchas de la Verde ya conocen los precios, así como el día y el horario de inicio de la venta para el encuentro que se jugará el domingo desde las 15:30 en el Tahuichi.

