TEMAS DE HOY:
Cacique chiquitano Robo en El Alto accidente vehicular

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Bolivia Vs México: día y hora en que iniciará la venta de entradas

La Federación estableció fecha y horario para la compra de boletos para el amistoso del domingo en el Tahuichi.

Martin Suarez Vargas

20/01/2026 13:32

Foto: Federación Boliviana de Fútbol.
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó, en conferencia de prensa, la fecha y el horario para la compra de los boletos que permitirán el ingreso al amistoso entre Bolivia y México, programado para este domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

La venta de entradas arrancará este miércoles desde las 20:00 y será únicamente vía online.

Con esta confirmación, los hinchas de la Verde ya conocen los precios, así como el día y el horario de inicio de la venta para el encuentro que se jugará el domingo desde las 15:30 en el Tahuichi.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD