Bolivia Vs México: día y hora en que iniciará la venta de entradas

La Federación estableció fecha y horario para la compra de boletos para el amistoso del domingo en el Tahuichi.
20/01/2026 13:32
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó, en conferencia de prensa, la fecha y el horario para la compra de los boletos que permitirán el ingreso al amistoso entre Bolivia y México, programado para este domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.
La venta de entradas arrancará este miércoles desde las 20:00 y será únicamente vía online.
Con esta confirmación, los hinchas de la Verde ya conocen los precios, así como el día y el horario de inicio de la venta para el encuentro que se jugará el domingo desde las 15:30 en el Tahuichi.
