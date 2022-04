Calendario del Mundial de Qatar 2022: grupos, fechas y horarios de los partidos

Cargando...

El pasado 1 de abril se realizó el sorteo del mundial Qatar 2022 donde se definió a los diferentes grupos, posterior a ello también se conoció, fechas horarios y estadios donde se jugarán cada uno de los partidos. A continuación te contamos cada uno de los detalles.

El partido inaugural del Mundial de Qatar será el lunes 21 de noviembre en el estadio Al Bayt (Jor) entre las selecciones de Senegal y Holanda.

La fase de grupos se jugará desde el lunes 21 de noviembre hasta el viernes 2 de diciembre, habrá cuatro partidos por día, las horas en que se jugarán será, a las 4:00 am, a las 7:00 am, a las 10:00 am y a las 13:00 am.

Una vez cumplido todos los partidos por la fase de grupos, las selecciones clasificadas jugarán los octavos de final, que se llevará a cabo entre el sábado 3 de diciembre al martes 6, con dos partidos por jornada. Los horarios serán a las 9:00 am y a las 13:00 pm de Bolivia.

Cargando...

Por otro lado, los cuarto de final se jugarán el viernes 9 de diciembre y el sábado 10 , a las 9:00 am y a las 13:00 am, horarios de Bolivia y la semifinal, se jugará el martes 13 de diciembre y el miércoles 14, un partido por jornada, ambos encuentros desde las una de la tarde.

Y para concluir, la final se jugará el domingo 18 de diciembre desde las 09:00 am, pero un día antes, también desde las 09:00 am se jugará el partido por el tercer puesto entre las selecciones que accedan a este duelo.

A continuación el calendario con muchos de los horario aún no definido

FASE DE GRUPOS:Lunes 21 noviembre:

Senegal - Países Bajos

Inglaterra - Irán

Qatar-Ecuador (estadio Al Bait, 13.00 horas)

EEUU - Repesca Europa Gales-Escocia/Ucrania

Martes 22 noviembre:

Argentina - Arabia Saudí

México - Polonia

Francia - Repesca 1 Australia/Perú

Dinamarca - Túnez

Miércoles 23 noviembre:

España - Repesca 2 N.Zelanda-Costa Rica

Alemania - Japón

Bélgica - Canadá

Marruecos - Croacia

Jueves 24 noviembre:

Brasil - Serbia

Suiza - Camerún

Portugal - Ghana

Uruguay - Corea del Sur

Viernes 25 noviembre:

Qatar - Senegal

Países Bajos - Ecuador

Inglaterra - EEUU

Repesca Europa Gales-Escocia/Ucrania - Irán

Sábado 26 noviembre:

Argentina - México

Polonia - Arabia Saudí

Francia - Dinamarca

Túnez - Repesca 1 Australia-Perú

Domingo 27 noviembre:

España - Alemania

Japón - Repesca 2 N.Zelanda-Costa Rica

Bélgica - Marruecos

Croacia - Canadá

Lunes 28 noviembre:

Brasil - Suiza

Camerún - Serbia

Portugal - Uruguay

Corea del Sur - Ghana

Martes 29 noviembre:

Países Bajos - Qatar

Ecuador - Senegal

Repesca Europa Gales-Escocia/Ucrania - Inglaterra

Irán - EEUU

Miércoles 30 noviembre:

Polonia - Argentina

Arabia Saudí - México

Túnez - Francia

Rep. Australia-Perú - Dinamarca

Jueves 1 diciembre:

Japón - España

Rep. N.Zelanda-Costa Rica - Alemania

Croacia - Bélgica

Canadá - Marruecos

Viernes 2 diciembre:

Camerún - Brasil

Serbia - Suiza

Corea del Sur - Portugal

Ghana - Uruguay

OCTAVOS DE FINAL:Sábado 3 diciembre:

18.00h. 1A - 2B (Internacional Jalifa) (49)

22.00h 1C - 2D (Ahmad bin Ali) (50)

Domingo 4 diciembre:

18.00h 1D - 2C (Al Zumama) (52)

22.00h 1B - 2A (Al Bait) (51)

Lunes 5 diciembre:

18.00 1E - 2F (Al Yanub) (53)

22.00 1G - 2H (974) (54)

Martes 6 diciembre:

18.00h 1F - 2E (Ciudad de la Educación) (55)

22.00h 1H - 2G (Lusail) (56)

CUARTOS DE FINAL:

Viernes 9 diciembre:

18.00h Ganador 53 - Ganador 54 (Ciudad Educación) (58)

22.00 Ganador 49 - Ganador 50 (Lusail) (57)

Sábado 10 diciembre:

18.00h Ganador 55 - Ganador 56 (Al Zumama) (60)

22.00h Ganador 51 - Ganador 52 (Al Bait) (59)

SEMIFINALES:

Martes 13 diciembre:

22.00 Ganador 57 - Ganador 58 (Lusail)

Miércoles 14 diciembre:

22.00 Ganador 59 - Ganador 60 (Al Bait)

TERCER PUESTOSábado 17 diciembre:

18.00 Perdedores semifinales (Internacional Jalifa)