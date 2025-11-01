Ciudad Nueva Santa Cruz Academia FC tendrá estadio con capacidad para 9 mil personas

La ciudad deportiva en Ciudad Nueva Santa Cruz se prepara para convertirse en un referente del fútbol boliviano, con estadio, doce canchas y un centro de alto rendimiento.
01/11/2025 14:08
En plena Ciudad Nueva Santa Cruz se construye la nueva ciudad deportiva del equipo Ciudad Nueva Santa Cruz Academia Fútbol Club, que contará con un estadio con capacidad para 9 mil espectadores.
El presidente del club, Eduardo Vargas, en exclusiva con la Red Uno de Bolivia destacó la magnitud del proyecto:
“Esta es la ciudad más grande de Bolivia y una de las más grandes de Sudamérica. Son más de 30 hectáreas, con doce campos deportivos y un estadio en construcción que inicialmente tendrá capacidad para 9 mil personas”.
El estadio llevará el nombre del club y se prevé que esté listo en seis meses, convirtiéndose en el escenario principal del equipo, que actualmente disputa los cuartos de final de la Copa Simón Bolívar y busca ascender al fútbol profesional boliviano este año.
Vargas agregó:
“Si ascendemos a la liga, que Dios quiera que así sea, aquí vamos a debutar. La parte oeste está muy avanzada y podemos terminarla en tres meses para jugar nuestro primer partido en febrero. Tendremos una cancha de primera, ya se trabaja en el césped con maquinaria especializada”.
Además del estadio y las doce canchas, el complejo contará con un centro de alto rendimiento, que incluirá vestuarios para todas las canchas y un hotel.
“Creemos que los equipos que vengan a Santa Cruz para la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores se alojarán aquí, entrenarán en nuestra infraestructura y utilizarán nuestro hotel”, añadió Vargas.
El presidente del club hizo una invitación pública al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, para conocer el proyecto:
“Hace un par de años se lo presentamos en papeles y ahora está hecho realidad. Estamos al lado de Viru Viru, pared con pared, y nuestro objetivo es aportar al crecimiento del fútbol cruceño y nacional”.
