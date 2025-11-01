Ciudad Nueva Santa Cruz Academia FC tendrá estadio con capacidad para 9 mil personas

En plena Ciudad Nueva Santa Cruz se construye la nueva ciudad deportiva del equipo Ciudad Nueva Santa Cruz Academia Fútbol Club, que contará con un estadio con capacidad para 9 mil espectadores.

El presidente del club, Eduardo Vargas, en exclusiva con la Red Uno de Bolivia destacó la magnitud del proyecto:

“Esta es la ciudad más grande de Bolivia y una de las más grandes de Sudamérica. Son más de 30 hectáreas, con doce campos deportivos y un estadio en construcción que inicialmente tendrá capacidad para 9 mil personas”.

El estadio llevará el nombre del club y se prevé que esté listo en seis meses, convirtiéndose en el escenario principal del equipo, que actualmente disputa los cuartos de final de la Copa Simón Bolívar y busca ascender al fútbol profesional boliviano este año.

Vargas agregó:

“Si ascendemos a la liga, que Dios quiera que así sea, aquí vamos a debutar. La parte oeste está muy avanzada y podemos terminarla en tres meses para jugar nuestro primer partido en febrero. Tendremos una cancha de primera, ya se trabaja en el césped con maquinaria especializada”.

Además del estadio y las doce canchas, el complejo contará con un centro de alto rendimiento, que incluirá vestuarios para todas las canchas y un hotel.

“Creemos que los equipos que vengan a Santa Cruz para la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores se alojarán aquí, entrenarán en nuestra infraestructura y utilizarán nuestro hotel”, añadió Vargas.

El presidente del club hizo una invitación pública al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, para conocer el proyecto:

“Hace un par de años se lo presentamos en papeles y ahora está hecho realidad. Estamos al lado de Viru Viru, pared con pared, y nuestro objetivo es aportar al crecimiento del fútbol cruceño y nacional”.

