Malas noticias para la selección mexicana y los Xolos de Tijuana. El jugador juvenil Gilberto Mora sufrió una fractura en el tercer metacarpiano de la mano izquierda durante una sesión de entrenamiento, lo que obligó a una intervención quirúrgica de emergencia, según reportaron medios de comunicación del país azteca y que luego fue confirmado por el club a través de un comunicado oficial en redes sociales.

De acuerdo con el comunicado oficial, la lesión no compromete el rendimiento del futbolista dentro del campo, por lo que podrá retomar los entrenamientos con una protección especial una vez que mejore su condición.

Mora, de apenas 17 años, había disputado el partido más reciente ante Tigres, pero no estará disponible para el duelo frente a Pumas por la Jornada 16 del torneo Apertura 2025, que se jugará este domingo 2 de noviembre.

La participación del joven talento en la Liguilla aún es incierta y dependerá del ritmo de su recuperación en las próximas semanas.

