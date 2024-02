¡Conozca la fecha reprogramada para el partido entre The Strongest y San Antonio!

Cargando...

(APG).- El bloqueo del sector intercultural en la zona de Yapacani actualmente en cuarto intermedio, frenó el debut de San Antonio contra The Strongest, partido que estaba previsto que se juegue este sábado, desde las 15:00, en el municipio de Entre Ríos. Frente a este inconveniente, la Comisión de Competiciones reprogramado este cotejo para el miércoles 28 de febrero, desde las 15:00, en el estadio Carlos Villegas.



“Teníamos todo dispuesto para llegar a Entre Ríos, avión, bus, merienda. Este es un perjuicio institucional, pero también está la seguridad del equipo”, declaró Ronald Crespo, presidente del club The Strongest, tras conocerse la decisión oficial.



El bloqueo de la carrera que une a Cochabamba con Santa Cruz está por cumplir su tercer día y en horas de la mañana entró en cuarto intermedio, imposibilitando el tránsito de los buses. Los interculturales piden a los legisladores la aprobación de un crédito para la construcción de un tramo de carretera.



Además del estadio de Entre Ríos, San Antonio inscribió como escenarios alternos el estadio de Quillacollo, que está siendo sometido a refacción, y el estadio Bicentenario de Villa Tunari, pero esta segunda opción fue descartada por la dirigencia atigrada a causa de los derrumbes por las lluvias en el sector de El Sillar.



“El perjuicio es para ambos clubes, es un tema de fuerza mayor no atribuible a ninguno de los equipos”, agregó Crespo, en el complejo de Achumani, donde el campeón continuará con su entrenamiento para afrontar el partido del martes 20 (20:00) contra Real Santa Cruz, en La Paz.



Mientras, San Antonio alista su debut como visitante ante Real Tomayapo para el martes (20:00) por la segunda fecha del grupo “A”. El plantel tampoco pudo trasladarse a Entre Ríos desde Villa Tunari, donde estaba llevando adelante sus prácticas.



San Antonio, por otro lado, anunció la contratación del delantero brasileño Daniel Floro da Silva, de 27 años, que viene de actuar en el Maranhão AC, club de la serie “D” del Campeonato Brasileño.