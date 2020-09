Cristiano Ronaldo: "No es una obsesión, los récords llegan de una manera natural"

Cargando...

Este martes, Cristiano Ronaldo anotó su gol número 100 y 101 con la Selección de Portugal, en el partido frente a Suecia por la Liga de Naciones. El astro de 35 años quedó a tan solo ocho goles del iraní, Ali Daei, quien con 109 goles tiene el récord de mayor cantidad de anotaciones con una selección nacional.

Tras finalizar el partido, 'el comandante' atendió a la prensa de su país, y se refirió a sus dos goles, aseguran que 'era una marca que buscaba':

"Son dos goles importantes los que he conseguido, es una marca que buscaba. Estoy muy contento, en primer lugar, porque el equipo ha ganado y por alcanzar los 101, con dos goles enormes", precisó el delantero.

Asimismo, el portugués habló sobre el récord que está por romper, señalando que no es un obsesión, pero tampoco lo desconoce: "El récord.... Paso a paso, no es una obsesión, pero creo que los récords llegan de una manera natural", y añadió: "Había dejado una marca la última vez que jugué en este estadio. Sabía que si jugaba hoy dejaría de nuevo mi marca y es lo que ha pasado", comunicó.

Por último, Cristiano Ronaldo fue preguntado por la sensación que deja jugar sin aficionados, a los que respondió que pese a que se siente un gran vacío, los equipos son conscientes que la salud debe ser lo primordial:



"La salud es lo primero, pero es triste jugar sin aficionados, es como ir al circo sin payasos o a un jardín sin flores. Personalmente cuando juego fuera me gusta mucho que me silben, me motiva", concluyó.