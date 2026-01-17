El volante de la selección panameña de fútbol, José Murillo, destacó el presente de la selección boliviana, resaltando aspectos positivos en el desarrollo de su juego. No obstante, también brindó detalles sobre el trabajo realizado por su equipo para hacerle frente.

Panamá encarará el partido contra Bolivia con un 90% de jugadores del medio local, por lo que tomaron las medidas necesarias para el cotejo que se disputará este domingo en Tarija. Así lo dio a conocer Murillo, mediocampista de 30 años que milita en el Plaza Amador de la liga panameña.

“Hemos venido trabajando fuerte, con mucha intensidad e inteligencia. Creo que acá también se juega la concentración. Sabemos lo que representan estos dos amistosos, tanto para Bolivia como para Panamá. Eso se verá en el campo, porque sabemos que Bolivia va a preparar este partido por la importancia que tiene de cara al repechaje para la Copa del Mundo, que es el sueño que tienen”, expresó el futbolista.

Tanto Bolivia como Panamá afrontarán el amistoso con objetivos claros. Los canaleros buscan llegar en buen nivel al Mundial, donde ya están clasificados, mientras que la Verde apunta a fortalecer su camino rumbo al repechaje. En ese contexto, Murillo remarcó la importancia de cada convocatoria:

“En cualquier amistoso, representar a Panamá es un privilegio. Es un premio al trabajo que uno viene haciendo en su club. Somos conscientes de lo que se juega y vamos a afrontarlo de la mejor manera para seguir sumando convocatorias en la selección”.

Bolivia y Panamá se han enfrentado en cinco partidos amistosos, con dos triunfos para la Verde y tres para los centroamericanos. Además, se midieron en dos ocasiones por Copa América, ambas con victorias para Panamá.

Amistosos:

31 de agosto de 2003: Bolivia 3-0 Panamá

20 de agosto de 2008: Bolivia 1-0 Panamá

25 de marzo de 2011: Panamá 2-0 Bolivia

10 de agosto de 2011: Bolivia 1-3 Panamá

27 de agosto de 2023: Bolivia 1-2 Panamá

Copa América:

6 de junio de 2016 (Copa América Centenario): Panamá 2-1 Bolivia

1 de julio de 2024 (Copa América 2024): Bolivia 1-3 Panamá.

