En el partido de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol, Bolivia y Colombia empataron 1-1 en el estadio Hernando Siles de La Paz. Sin embargo, el gol de La Verde femenina destacó por su espectacularidad: Sonia Tirihuano sacó un latigazo que emocionó a todo el país.

A los 2 minutos de adición del primer tiempo, la selección boliviana ejerció una presión alta que provocó la pérdida de balón de las colombianas. Tras un pase atrás desde casi 30 metros, Sonia remató de primera y el balón se coló perfectamente en el ángulo del arco rival. Golazo que desató los abrazos y los gritos de la afición.

Sin embargo, Bolivia no logró mantener la ventaja y terminó empatando. A los 76 minutos, Gabriela Rodríguez puso el 1-1 con un tiro libre, resultado con el que concluyó el partido. Con este empate, Bolivia sumó su primer punto en el torneo, mientras que Colombia se mantiene entre las líderes de la tabla.

En la próxima jornada, Bolivia visitará a Argentina el martes 2 de diciembre en el estadio Florencio Sola del club Banfield.

