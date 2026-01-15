Eto’o, sancionado con 4 partidos sin entrar a los estadios en la Copa África

Samuel Eto’o, presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, fue sancionado este jueves con cuatro partidos de “prohibición de entrada a los estadios” en la Copa África por infringir “los principios de deportividad” y por “mala conducta” en el partido de cuartos de final frente a Marruecos, según informó la Confederación Africana de Fútbol en un comunicado.

El organismo también impuso una multa de 20.000 dólares, unos 17.000 euros, al exjugador de equipos como Barcelona, Real Madrid, Inter o Mallorca, entre otros, y actual dirigente de la federación de su país.

La Junta Disciplinaria de la Confederación Africana de Fútbol, según informó la propia entidad, “acusó” a Eto’o de “mala conducta tras el partido de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Camerún en Rabat, el 9 de enero de 2026” y lo declaró “culpable” de infringir “los principios de deportividad establecidos en el Artículo 2(3) de los Estatutos de la CAF y el Artículo 82 del Código Disciplinario de la CAF” por su comportamiento en dicho encuentro.

La sanción de cuatro partidos se circunscribe a la Copa África, por lo que no podrá estar presente en el partido por el tercer y cuarto puesto que su selección disputará ante Egipto este sábado. Los otros tres encuentros de suspensión deberán cumplirse en una próxima edición del torneo.

La Federación Camerunesa de Fútbol, por su parte, consideró que la sanción “está desprovista de toda motivación explícita” y anunció que “toma nota” de los plazos establecidos para los recursos correspondientes contra la suspensión. Además, reafirmó “su apoyo constante” a Eto’o y “su compromiso con el respeto de los principios que rigen una justicia disciplinaria creíble”.

EFE

