Polémica: Tras ser reelegido en la Federación, Eto’o despide al DT de Camerún

La decisión llega a un mes de jugarse la Copa África y en la que Camerún debe de competir.

EFE

01/12/2025 18:44

Samuel Eto'o, presidente de la Federación de fútbol de Camerún. Foto: Redes sociales.
Camerún.

Escuchar esta nota

Samuel Eto'o, quien ha sido reelegido presidente de la Federación de Camerún, ha decidido cambiar de seleccionador a menos de un mes del inicio de la Copa de África que se disputará en Marruecos, y nombrar a David Pagou.

En un comunicado del organismo, Eto'o informa de la designación, aprobada por el comité de urgencia a propuesta del exdelantero del Real Madrid y Barcelona, de Pagou como nuevo seleccionador en lugar del belga Marc Brys.

Según la información, Pagou tendrá como coordinador a Martin Mdtoungou y como técnico adjunto a Alexandre Gregoire, entre otros cargos del cuerpo técnico, mientras que el coordinador de las selecciones nacionales será Timothee Atouba.

Los ‘leones indomables’, que no consiguieron clasificarse para el Mundial 2026, se estrenarán en la Copa de África el día 24 ante Gabón; el 28 se enfrentarán a Costa de Marfil y el 31 a Mozambique. EFE

