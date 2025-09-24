Gol viral: jugador asiste con la cabeza desde el suelo y su compañero define magistral

El fútbol volvió a demostrar su capacidad para sorprender con jugadas inesperadas. Durante un reciente partido, un jugador perdió el equilibrio mientras conducía el balón y cayó al suelo, pero no sin antes realizar un preciso pase de cabeza hacia su compañero, quien llegó perfectamente posicionado por la banda derecha.

El receptor del pase no dudó y definió con un potente remate de zurda, imposible de detener para el arquero rival. La combinación de creatividad, reflejos y temple en un instante caótico hizo que la jugada se convirtiera en un espectáculo que desató la euforia de los presentes en el estadio.

En redes sociales, el video del gol se volvió viral en pocas horas. Mientras algunos usuarios lo catalogan como uno de los mejores goles del año, otros destacan la sorprendente coordinación y la improvisación del jugador que asistió desde el suelo, transformando un momento de caída en una acción brillante que quedará en la memoria de los aficionados.

