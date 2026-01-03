TEMAS DE HOY:
Deportes

Hinchas bolivianos, conozcan los partidos de la Verde para este mes

La selección boliviana se prepara para afrontar una serie de partidos amistosos clave como parte de su planificación rumbo al repechaje mundialista del mes de marzo. 

Martin Suarez Vargas

03/01/2026 18:46

Bolivia disputará tres encuentros de preparación antes de viajar a México, donde afrontará el duelo decisivo ante Surinam. Cada uno de estos compromisos servirá para ajustar detalles futbolísticos y consolidar el equipo.

El primer partido amistoso será el 18 de enero, cuando la Verde enfrente a Panamá en el estadio IV Centenario de Tarija. Posteriormente, el 25 de enero, la emoción se trasladará a Santa Cruz, donde Bolivia se medirá ante la selección de México en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera.

La serie de amistosos se cerrará el 31 de enero, nuevamente en el estadio Tahuichi, cuando la selección boliviana enfrente a la República Dominicana.

Cabe destacar que el partido por el repechaje mundialista ante Surinam se jugará el 26 de marzo, a las 19:00, en la ciudad de Monterrey, en el estadio Akron, donde Bolivia buscará seguir en carrera rumbo al Mundial.

