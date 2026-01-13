La Verde: Villegas mueve la lista y suma a tres nuevos convocados para enfrentar a Panamá

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, confirmó la convocatoria de Julio Herrera de San Antonio Bulo Bulo, Leonardo Zabala del Cancún FC de México y William Álvarez de Nacional Potosí, siendo este último el nombre que más resalta en la lista.

Villegas explicó que la convocatoria responde a un proceso de preparación y ampliación de plantel.

“Estamos haciendo una pretemporada, no estamos pensando solo en estos partidos, estamos pensando en marzo. Para eso necesitamos trabajar duro y probablemente con Panamá tengamos una alternancia para no sobrecargar a los jugadores, por eso queremos tener un plantel un poquito más largo”, señaló el entrenador.

William Álvarez, delantero de Nacional Potosí, se desempeña como atacante de área y ha sido una de las principales referencias ofensivas del club potosino en la temporada, destacando por su capacidad goleadora en el torneo local y competiciones internacionales.

Por su parte, Leonardo Zabala milita en Cancún FC, equipo de la Liga de Expansión MX de México. El defensor central boliviano ha sumado regularidad en el fútbol mexicano, aportando solidez defensiva y experiencia en una liga competitiva del exterior.

En tanto, Julio Herrera juega en San Antonio Bulo Bulo, donde se desempeña como mediocampista. Ha sido titular habitual en su club, destacando por su despliegue en el medio campo y continuidad durante la temporada.

Villegas también confirmó que Miguel Terceros, Diego Medina, Moisés Paniagua y Gabriel Villamil no podrán llegar a esta convocatoria, debido a que los encuentros no están dentro de fecha FIFA y sus clubes no están obligados a cederlos.

Bolivia enfrentará a Panamá este domingo 18 de enero en el estadio IV Centenario de Tarija y el 25 de enero jugará ante México, en partidos de preparación rumbo a los próximos desafíos oficiales de la selección.

Mira la programación en Red Uno Play