Luis Galarza juega el partido más importante de su vida, está delicado de salud

Santa Cruz.

Existe bastante preocupación por la salud del ex portero Luis Esteban Galarza Mayereger, quien a sus 73 años juega el partido más importante de su vida, debido a que se encuentra delicado producto de una enfermedad que lo aqueja.

El ex guardameta tuvo una gran trayectoria en el balompié nacional, Jugó 19 años en The Strongest, pasó por la selección boliviana, Independiente, Always Ready y terminó cerrando su carrera en Blooming actualmente es muy querido y se encuentra internado en una clínica recuperándose y existe buenas noticias.

Uno de sus hijos habló en exclusiva con Red Uno y explicó que existe un cuadro más positivo sobre el tema de salud de Galarza quien tuvo una pequeña infección renal que desencadenó en el deterioro de su salud, indicó que se pudo actuar a tiempo con los médicos donde su cuerpo recibió bien el medicamento que se le ha proporcionado.

Luis Galarza Jr. también señaló que su padre necesita dos cirugías más para estar al 100 %, y que ha recuperado el apetito siendo un factor importante en la recuperación.

Sobre el habla, indicó que lo hace muy poco, se presume por la molestia de los análisis y en lo que puede siempre comenta fútbol.

Galarza Jr. agradeció a quiénes están colaborando, club The Strongest y otras personas, señaló que existe un QR que lo está manejando la ultra sur del cuadro paceño.