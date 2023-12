¡Martes de infarto! Con estos duelos se jugará la fecha 34 del torneo de la DivPro

Cargando...

Este martes iniciará la última fecha de la DivPro (34) y continuará el miércoles, el mismo que se desarrollará en diferentes escenarios del país, algunos partidos se jugarán en horarios unificados, siendo de relevancia el compromiso entre Oriente Petrolero y Wilstermann; con respecto a los refineros, tratarán de evadir por completo el tema de los descensos y el rojo aviador, consolidarse en la Copa Sudamericana.

Todo arrancará a las 15:00 de este martes, con el duelo entre Real Santa Cruz y Bolívar. Le siguen partidos con horarios unificados, Guabirá recibe la visita de Independiente Petrolero en la Caldera del Diablo, desde las 20:00, este duelo es crucial para los montereños, porque depende de este resultado para que elimine por completo el tema del descenso.

También a las 20:00 del mismo martes, se disputará en el Tahuichi, el duelo entre Oriente Petrolero y Wilstermann, lo que ha anticipado de parte del plantel verdolaga, es que se jugará a estadio lleno, si los Albiverdes ganan, salvan por completo el descenso.

En Cochabamba se jugará otro duelo crucial por el tema de la zona roja, Aurora recibe la visita de Vaca Díez a las 20:00, si Vaca Díez pierde está condenado con el puesto indeseable, por su parte el equipo del pueblo ya está clasificado a la Copa Sudamericana. Este será el último duelo del día.

Miércoles continúan los partidos de la última fecha de la División Profesional, a las 15:00, Royal Pari recibe la visita de Universitario de Vinto. En horas de la noche lo jugarán, The Strongest Vs Nacional Potosí (19:00) y Blooming Vs Always Ready (20:00). La fecha 34 finalizará con el duelo reprogramado entre Real Tomayapo y Palmaflor.