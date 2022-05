Martínez responde a Mbappé: “Que vayan a jugar a Bolivia, Colombia, Ecuador, a ver qué tan fácil es para ellos"

Cargando...

España

No se guardó. El arquero de la selección de Argentina y del Aston Villa, Emiliano Martínez, advirtió este viernes sobre los desafíos que implica jugar en América del Sur, en respuesta al astro francés Kylian Mbappé quien estimó que el fútbol sudamericano está menos avanzado que el europeo.

"Bolivia en La Paz (ndlr: 3.600 msnm), Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar. Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas y no saben lo que es Sudamérica", lanzó Martínez en declaraciones al canal argentino T&C Sports desde la ciudad española de Bilbao, donde está concentrada la Albiceleste para el duelo con Italia en Wembley el 1 de junio.

La Selección argentina comandada por Lionel Scaloni se encuentra en Bilbao a la espera de lo que será la Finalísima ante la Selección de Italia.

En la entrevista, el portero insistió sobre las condiciones que tienen que afrontar los jugadores de la región cuando disputan las eliminatorias sudamericanas.

Cargando...

"Cada vez que viajás para jugar con la Selección son dos días de ida y vuelta. Estás agotado y no podés entrenar mucho. Cuando un inglés va a entrenar a Inglaterra en media hora está en el predio. Que vaya a Bolivia, Colombia o Ecuador a ver que tan fácil es para ellos", le respondió a Mbappé.

El astro del PSG francés, de 23 años, dijo días atrás que el fútbol sudamericano "no está tan avanzado" como el europeo.



"La ventaja que tenemos, nosotros los europeos, es que jugamos siempre entre nosotros y tenemos partidos de alto nivel todo el tiempo, como por ejemplo en la Liga de Naciones", declaró Mbappé.



"Cuando llegamos a la Copa del Mundo, estamos a punto. Argentina y Brasil no tienen ese nivel. En América del Sur, el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Por eso, cuando miras los últimos mundiales siempre son los europeos los que ganan", apuntó el francés.



Por su parte el delantero argentino y del Inter de Milán, Lautaro Martínez, consideró que la declaración "no fue justa".

Para el atacante del Inter, "Argentina y Brasil tienen jugadores de muchísima jerarquía y un gran nivel. Brasil también tiene un plantel donde la mayoría juega en Europa. Me pareció una declaración que no fue justa".

"Pero bueno nosotros nos preparamos para este partido, para dar lo mejor y empezaremos a pensar de lleno en lo que viene que es el Mundial" de Catar-2022, sostuvo en alusión a la 'Finalissima' que disputarán el 1 de junio Argentina e Italia, como campeones de América y Europa, respectivamente.