Nemia Coca considera que Garibay no debió correr en París, "siente miedo que se lesione"

La Paz.

En diálogo con un medio de comunicación de La Paz, Coca dijo que siente miedo que Garibay se lesione si vuelve a correr en otra competencia, puesto que él solo había ido a París para realizar un reconocimiento de campo y recuperarse de la maratón que ganó en México, sin embargo, Héctor, rompió protocolos y corrió en los 16 kilómetros de Versalles quedando en segundo lugar a poco segundos del ganador.

Nemia Coca entrenadora de Héctor Garibay, expresó su preocupación por su pupilo, debido a que este fin de semana corrió y no está siguiendo el programa de recuperación para afrontar los Juegos Olímpicos del siguiente año, Garibay sorprendió a todos al ser noticia por el segundo lugar obtenido en Versalles una carrera de 16 kilómetros y en la que participaron 25 mil corredores.

“Él no tenía que correr ninguna competencia, no estaba programado, él fue (a París) solo a recuperarse y me da miedo que se lesione" dijo Nemia Coca a un medio de comunicación de La Paz.