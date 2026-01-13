TEMAS DE HOY:
Neymar sorprende y asegura que Bolivia será campeón del Mundial

El astro brasileño respondió en un juego de preguntas incorrectas que la selección boliviana ganará la Copa del Mundo. 

Martin Suarez Vargas

13/01/2026 18:25

Brasil.

En un video donde Neymar participaba en un juego de solo respuestas incorrectas junto a una influencer, el futbolista brasileño sorprendió al afirmar que la selección boliviana de fútbol sería campeona del Mundial que se realizará este año.

Durante la dinámica, Neymar respondió a preguntas como su lugar de origen, edad y ocupación: “De dónde eres? —Yo soy de Argentina. ¿Cuántos años tienes? —19 años. ¿A qué te dedicas? —Yo soy entrenador de fútbol. Presidente favorito de la King League de España? —DJ Mario de España. ¿Qué equipo ganará el Mundial? —España”. Sin embargo, ante la última pregunta sobre quién se coronará campeón del Mundial de la FIFA, el astro del Santos respondió: “Bolivia”.

Actualmente, Neymar se encuentra entrenando con el Santos en plena pretemporada, donde este año tendrá la oportunidad de disputar la Copa Sudamericana y torneos en el fútbol brasileño.

Por su parte, Bolivia se prepara para disputar partidos amistosos y el repechaje clasificatorio al Mundial de la FIFA, programado para marzo.

