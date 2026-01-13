TEMAS DE HOY:
Deportes

Presidente del BID recibe de obsequio la camiseta de la selección boliviana

El mandatario boliviano entregó el obsequio a Ilan Goldfajn tras una reunión oficial en Palacio Quemado, donde se alcanzaron acuerdos de cooperación. 

Martin Suarez Vargas

13/01/2026 16:47

Rodrigo Paz y el presidente del BID con la camiseta de la selección boliviana de fútbol. Foto: Redes sociales.
La Paz, Bolivia.

Escuchar esta nota

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, obsequió una camiseta de la selección boliviana de fútbol al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, al finalizar una conferencia de prensa realizada en Palacio Quemado.

El gesto se dio luego de una reunión oficial en la que ambas autoridades abordaron temas de cooperación y concretaron importantes acuerdos vinculados al desarrollo del país, con el respaldo del organismo internacional.

Rodrigo Paz es conocido por su afinidad con el fútbol. Su hermano, Santiago Paz, forma parte del club Always Ready del balompié nacional. Durante el encuentro, Ilan Goldfajn recordó que visitó Bolivia hace 35 años y que en esa ocasión estuvo en el lago Titicaca con su novia y desde entonces es su esposa.

En el ámbito deportivo, la selección boliviana de fútbol tiene programados encuentros amistosos el 18 de enero frente a Panamá en Tarija y el 25 del mismo mes ante México en Santa Cruz. Posteriormente, La Verde se alistará para el repechaje frente a Surinam, previsto para el 26 de marzo en Monterrey.

