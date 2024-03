Uruguay.

En la previa al duelo de ida entre Always Ready y Nacional de Uruguay en el estadio de Villa Ingenio de la Ciudad de El Alto hace semanas atrás, el periodista Valentín Fletcher en un programa de televisión se refirió polémicamente al tema de la altura, expresando palabras que cayó bastante mal al pueblo boliviano, sin embargo anoche en QNMP de la Red Uno nuevamente volvió a pedir disculpas por su cuestionada intervención en aquella oportunidad.

Red Uno se trasladó con un equipo de prensa a Uruguay para el duelo que sostendrá esta noche Always Ready Vs Nacional, ahí José Azeñas periodista deportivo, logró hablar con su homólogo Valentín Fletcher quien reiteró sus disculpas al pueblo boliviano sobre todo a la ciudad de El Alto por lo que dijo días atrás, que es inhumano jugar en su principal campo deportivo y que son unos perros los futbolistas de Always.

"Primero que nada me gustaría pedirles disculpas a los bolivianos que se sintieron ofendidos, porque nunca fue la intención faltar el respeto y fue un tema futbolístico que tenemos un público uruguayo que el tema transcendió y se me fue un poco de las manos. También he intentado explicar, cuando yo utilizo la palabra perro, es una jerga futbolística entre amigos que se refiere a cuando juegan mal al fútbol", expresó.

Fletcher expresó que respeta mucho a los bolivianos y que tiene como referencia a Limberg el Bomba Gutiérrez quien marcó su época cuando militó en Nacional.

"Hablábamos con Limberg Gutiérrez por la radio quien dejó su marca yo lo veía cuando tenía 11 años y me impactaba cuando jugaba, como él también está Moreno Martins quien brilló en Brasil y en otras partes del mundo", dijo.

Always Ready y Nacional jugarán esta noche el duelo de vuelta por Copa Libertadores y definirán quien pasa a la fase de grupo, el perdedor quedará en la fase de grupo de la Copa Sudamericana, en el de ida ganó el Millonario por la mínima diferencia (1 - 0).