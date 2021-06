Sergio Ramos sale del Real Madrid con llanto tras no aceptar la oferta dentro del plazo

Sergio Ramos era el ícono, el irreverente, el defensor, el capitán y tantas otras cosas que lo destacaron entre los muchos jugadores que pasaron por el equipo merengue y compartieron campo con él en sus 16 años de carrera con el conjunto madrileño.

"He querido seguir siempre en el Madrid. Nadie está por encima del club, ni un jugador ni un entrenador. No fue un no rotundo, solo a una propuesta que había sobre la mesa. Si dije que se planificara sin mi, pero fue en una negociación independiente"

La noticia de su salida impacta tanto a la opinión pública como al mismo jugador que ha manifestado que aceptaba la rebaja que de su salario que le propuso el club desde el primer momento, pues manifestó su voluntad de quedarse sin importarle el tema del dinero, pues sólo pedía que el contrato fuera de dos años, aunque sólo le ofrecieron por uno.

El capitán comentó en rueda de prensa que ni él ni su representante sabían que la oferta tuviera fecha de caducidad y de ahí su sorpresa cuando dieron el 'sí' a Florentino Pérez y el club les respondió que esa oferta ya no estaba sobre la mesa.

En el club ya no contaba con el defensa sevillano y él esperó hasta el final y cuando quiso dar marcha atrás y aceptar la oferta, ya era tarde.

"No, no había opción a un año más en la oferta que me hicieron. Cuando decidimos aceptar esta última oferta era un año con la reducción de salario. No había ninguna condición", declaró Ramos.