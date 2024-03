"Son unos perros, juegan ahí para sacar ventaja": Periodista argentino explota contra la localía de Always

Uruguay.

El periodista Valentín Fletcher de nacionalidad argentina que radica en Uruguay utilizó un lenguaje subido de tono y palabras despectivas para referirse al tema de la altura y la localía de Always Ready que este jueves jugará de local por la Fase 3 de la Copa Libertadores ante Nacional, el comunicador no dejó que sus colegas lo calmaran durante un programa en vivo y disparó sin filtro al punto de comparar al mejor amigo del hombre con los dirigentes del equipo de El Alto.

En el programa Las Voces del Fútbol, Fletcher pidió que se cambie de sede el duelo del jueves entre Always Ready y Nacional de Uruguay expresó que es inhumano jugar a 4.100 metros de altura y que los dirigentes del equipo del país donde él radica, deberían pedir que cambien el lugar del compromiso.

“Los dirigentes de Nacional deberían cambiar ese partido, no se puede jugar ahí, no se puede jugar en El Alto, 4.100 (msnm) es inhumano ”.

El comunicador no tuvo filtros en sus declaraciones a tal punto de utilizar un lenguaje despectivo sobre el equipo de El Alto, dijo que el compromiso debería jugarse en cualquier canchita menos en el Villa Ingenio.

“La capacidad de los jugadores se disminuye, que jueguen en otro lado, que no jueguen a 4.100 metros, que jueguen en Montevideo y el otro (partido) que lo hagan en Paraguay , si juega Always Ready que sea en cualquier ‘canchita’ de Paraguay”.

La polémica viene en torno a los metros de altitud que tiene el reducto de Always y a la goleada que le propinó a Sporting Cristal en la Fase 2 de la Copa Libertadores, donde muchos periodistas e hinchas consideraron que el resultado se dio porque el equipo alteño jugó en el altura.

"Que vivan ahí y que se tiren en parapente en una patineta en una bajadita, pero que no jueguen al fútbol si lo hacen es para hacerle daño al resto para sacar ventaja, son unos perros no juegan y no pueden ganar nunca nada", dijo.