¡Terrible! No logró batear y recibió un pelotazo en la cara; fue internado de emergencia

Hubo conmoción en el mundo del béisbol en Estados Unidos, donde el jugador David Fry, figura de los Guardianes, sufrió un duro golpe en pleno juego y debió ser trasladado de urgencia.

El incidente ocurrió en el estadio Progressive Field de la ciudad de Cleveland, donde se disputaba un partido clave por el título de la División Central de la Liga Americana.

Fry terminó hospitalizado después de recibir un pelotazo directo en la cara. El golpe, lo dejó tendido en el suelo.

Las imágenes fueron estremecedoras y ocurrió cuando el jugador se preparaba para tocar la bola ante un envío de Tarik Skubal, lanzador de los Tigres de Detroit.

La pelota alcanzó los 160 km/h e impactó de lleno en la nariz y la boca del jugador, entonces se desplomó en la cancha y se llevó sus manos sobre la cara ensangrentada. Skubal, visiblemente conmocionado, tiró su guante y su gorra al piso, mientras el manager de Cleveland, Stephen Vogt, y el equipo médico corrían a asistir al jugador.

Los Guardianes informaron que Fry fue trasladado del Centro Médico Luterano al Campus Principal de la Clínica Cleveland para realizarle estudios y mantenerlo en observación.

