¿Tiene miedo a perder? Mbappé estaría por desistir de ir a los premios The Best

Cargando...

Cada vez suenan más fuertes los rumores de que el francés Kilian Mbappé estaría por lanzar un comunicado para no asistir a los premios The Best, pero ejecutivos del club PSG insisten en la importancia de su asistencia.

¿Las razones? Según el portal Capu Zuniga Fútbol, el parisino cree que el ganador será nuevamente Lionel Messi, tal como ocurrió en el anterior premio.

Y es que la casa madre del fútbol tuvo nuevamente en cuenta a Messi, además de Mbappé y Haaland, para competir por el galardón, como ya lo hicieron el 19 de diciembre del 2022, y el 20 agosto del 2023. Para esta edición la votación se puso en marcha el pasado 14 de septiembre de 2023.

Los argumentos por los cuales la FIFA nominó a Messi

Cargando...

Ganó la Ligue 1 francesa 2022-23, se convirtió en el máximo goleador histórico de las cinco principales ligas europeas y fue incluido en el equipo del año en la Ligue 1 francesa 2022-23. El capitán de la selección argentina defenderá el galardón al “Mejor jugador del año” que recibió en la última edición.